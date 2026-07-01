01 июля 2026, 23:29

Политолог Коровин: ВСУ поддержат кандидатуру Залужного ради надежды на жизнь

Фото: iStock/sandsun

Украинцы, уставшие от боевых действий и мобилизации, могут поддержать экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на выборах президента страны, если он даст солдатам надежду на жизнь. Такое развитие событий не исключил политолог Валерий Коровин.





Он пояснил, что бусифицированные жители Украины устали умирать. Они не одобряют дейсвтия Владимира Зеленского, и если он продолжит пытаться удержать власть в своих руках, то настроит против себя и армию. А предвыборная кампания Залужного даст людям надежду на жизнь, и они его поддержат.



В разговоре с Life.ru Коровин отметил, что Запад постарается провести выборы на Украине для смены власти в Киеве. Тем не менее глава киевского режима будет всеми силами цепляться за свой пост, поскольку «вне Украины и вне войны ему жизни нет».





«Для нас сценарий, стратегия остаются прежними. Задачей-минимум для российской стороны должно стать активное вмешательство в этот предвыборный процесс и использование этой ситуации для внутренней дестабилизации ситуации на Украине и перехвата инициативы», — заключил политолог.

«Эти страны, конечно, будут также актуализировать этот вопрос, прекрасно понимая, что он очень болезнен для нынешней политической элиты, особенно для Зеленского. Таким образом, они попытаются реализовывать сценарий дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине», — уверен эксперт.