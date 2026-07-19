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Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников

Над Россией сбили 140 беспилотников ВСУ за ночь
Фото: iStock/e-crow

В ночь с 18 на 19 июля система ПВО поразила 140 вражеских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



Массированная атака велась в период с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья. Ее отражали в девяти регионах страны.

Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Московской областях, а также Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, несколько беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

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