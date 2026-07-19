Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников

19 июля 2026, 09:54

Над Россией сбили 140 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 18 на 19 июля система ПВО поразила 140 вражеских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.