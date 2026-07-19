ВС России запустили рекордное количество баллистических ракет по Киеву

19 июля 2026, 06:28

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы России атаковали военные объекты на территории Киева и его окрестностях. Украинские СМИ утверждают, что этой ночью по городу выпустили рекордный залп баллистических ракет за всё время конфликта.