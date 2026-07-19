ВС России запустили рекордное количество баллистических ракет по Киеву
Вооружённые силы России атаковали военные объекты на территории Киева и его окрестностях. Украинские СМИ утверждают, что этой ночью по городу выпустили рекордный залп баллистических ракет за всё время конфликта.
Согласно полученным сведениям, менее чем за час по столице ударили порядка 40 снарядов. После этого в разных районах Киева начались пожары, а небо заволокло дымом.
Информацию подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. Его специалисты заявили, что столица Украины и Киевская область находились под ударами комплексов «Искандер-М». Кроме того, российская армия атаковала город гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», утверждают аналитики.
Армия России при нанесении ударов способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны ВСУ. Это позволяет поражать любые цели, включая объекты как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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