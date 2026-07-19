Российский губернатор раскрыл последствия ночной атаки БПЛА на регион

19 июля 2026, 08:00

Слюсарь: в Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась пшеница в поле

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 19 июля ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками и ракетами. Последствия налета привел губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.





По его словам, силы ПВО уничтожили около полутора десятков воздушных целей в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах.



Падение обломков беспилотников привело к возгораниям на земле. В Красносулинском районе загорелась озимая пшеница в поле, в Тарасовском — трава. К текущему моменту пожары полностью потушили, пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что украинские формирования организовали воздушную атаку на Ставропольский край. Два очага возгорания зафиксировали в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа.