Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников
Силы ПВО сбили 131 БПЛА над Россией за ночь
Система ПВО подавила 131 вражеский БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь со 2 на 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
Массированная атака отражалась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Ей подверглись 11 регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тульская области, а также Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.