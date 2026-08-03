Достижения.рф

Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников

Силы ПВО сбили 131 БПЛА над Россией за ночь
Фото: iStock/e-crow

Система ПВО подавила 131 вражеский БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь со 2 на 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



Массированная атака отражалась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Ей подверглись 11 регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тульская области, а также Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.

После налета БПЛА ВСУ на Саратовскую область погибли два человека
После налета БПЛА ВСУ на Саратовскую область погибли два человека

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0