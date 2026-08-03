Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников

03 августа 2026, 08:12

Силы ПВО сбили 131 БПЛА над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО подавила 131 вражеский БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь со 2 на 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





Массированная атака отражалась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Ей подверглись 11 регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тульская области, а также Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.



