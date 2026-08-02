Украинские БПЛА атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие

02 августа 2026, 04:44

В Саратове и Энгельсе из-за БПЛА повреждены объекты инфраструктуры, есть пострадавшие

Фото: iStock/NiseriN

После атаки беспилотников в Саратовской области, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.