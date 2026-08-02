Украинские БПЛА атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие
После атаки беспилотников в Саратовской области, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
Информация появилась в 04:13 по московскому времени. Бусаргин добавил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте уже работают все оперативные службы. Сведения о точном числе возможных пострадавших, а также о масштабах разрушений пока уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны РФ уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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