Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 03:09 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском метро на станции «Каширская» из-за ссоры пассажирок пострадал малолетний ребёнок. Он получил травму, когда одна из участниц конфликта применила перцовый баллончик.
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