Минобороны: Новороссийские и ставропольские десантники захватили опорники ВСУ

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников заняли несколько опорных пунктов украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении СВО, а также взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в российском военном ведомстве, десантники вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались боевики ВСУ, ручными осколочными гранатами. Затем зачистка завершилась огнём из стрелкового оружия.
Несколько украинских военнослужащих в итоге были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Несколько украинских военнослужащих в итоге были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов.
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Артем Путинцев