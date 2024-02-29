РИА «Новости»: Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС РФ

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Донецкое направление стало приоритетным для наступления российских войск в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА «Новости».
Авторы материала утверждают, что крупнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе фактически перестал существовать. Все три ключевых бастиона, такие как Марьинка, Пески и Авдеевка, перешли под контроль ВС РФ.
«Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой», — пишут авторы публикации.
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Алина Юрчак