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ВС РФ нанесли пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что одно из попаданий пришлось на ёмкость с горюче-смазочными материалами. После этого удара местные жители видели чёрный дым, который сильно выделялся даже на фоне ночного неба, и зарево. Также от удара вспыхнул пожар, который продолжался почти до утра.
По сведениям Лебедева, в результате массированных ударов было уничтожено до десятка единиц техники, погибли или были ранены свыше 30 украинских военных, которые контролируют работу ремонтного цеха и проверяют технику в действии.
Удары были нанесены с помощью российского ракетного комплекса «Искандер-М».
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По сведениям Лебедева, в результате массированных ударов было уничтожено до десятка единиц техники, погибли или были ранены свыше 30 украинских военных, которые контролируют работу ремонтного цеха и проверяют технику в действии.
Удары были нанесены с помощью российского ракетного комплекса «Искандер-М».
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Анастасия Чинкова