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Российские войска освободили населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».
Также группировка нанесла поражение живой силе и боевой технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп армии Украины.
В общей сложности в ходе этих боёв украинские войска потеряли более 430 военных, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и станцию РЭБ «Анклав-Н».
Кроме того, точным ударом был уничтожен склад с боеприпасами.
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В некоторых освобожденных селах Харьковской области нет жителей
Также группировка нанесла поражение живой силе и боевой технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп армии Украины.
В общей сложности в ходе этих боёв украинские войска потеряли более 430 военных, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и станцию РЭБ «Анклав-Н».
Кроме того, точным ударом был уничтожен склад с боеприпасами.
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В некоторых освобожденных селах Харьковской области нет жителей
Анастасия Чинкова