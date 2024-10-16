Жительница курского приграничья рассказала, как танк ВСУ уничтожил её дом

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Эвакуированные жители приграничных районов Курской области активно дают показания военным следователем. Видео рассказа одной из женщин опубликовало 360.ru.
Она рассказала, что вместе с мужем оставалась в обстреливаемом районе с 6 по 22 августа. Чтобы позвонить сыну, живущему далеко, её приходилось под обстрелами пробираться к вышке сотовой связи. Супруги не спали ночами, ходили в укрытия и почти три недели жили без света и газа.
В один из дней она вместе с мужем сидела около дома. Мимо них проехали четыре танка. Потом один остановился и произвёл удар по дому. «Осветил наш дом», – сказала пострадавшая.
Ранее другая эвакуированная из Курской области женщина рассказала, что украинские войска часто обстреливали населённые пункты, в которых не было военных. Они атаковали, помимо прочего, гражданские автомобили. А для обстрелов использовали кассетные боеприпасы.
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В один из дней она вместе с мужем сидела около дома. Мимо них проехали четыре танка. Потом один остановился и произвёл удар по дому. «Осветил наш дом», – сказала пострадавшая.
Ранее другая эвакуированная из Курской области женщина рассказала, что украинские войска часто обстреливали населённые пункты, в которых не было военных. Они атаковали, помимо прочего, гражданские автомобили. А для обстрелов использовали кассетные боеприпасы.
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Анастасия Чинкова