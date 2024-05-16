ВС РФ выжигают укрепрайоны ВСУ в Харьковской области перед штурмами

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Российские войска применили в зоне СВО тактику выжигания противника, сообщает портал «Военная хроника».
Авторы телеграм-канала пояснили, что перед штурмовыми действиями ВС РФ выжигают укрепрайоны ВСУ. Такая тактика позволила российской армии продвинуться в Харьковской области.
В материале говорится, что к объектам противника прибывает звено самолетов оперативно-тактической авиации с корректируемыми авиабомбами, затем по целям работает артиллерия. Только после таких действий в атаку идут штурмовые группы ВС РФ.
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Анастасия Хохлова