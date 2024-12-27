«Кладбище лучших»: в Британии раскрыли, к чему привело вторжение ВСУ в Курскую область

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Вторжение ВСУ в Курскую область стало критической неудачей для Украины. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, операция ВСУ в Курской области сильно ослабила украинскую армию, и дала возможность российским силам быстро продвигаться на всех других участках линии боевого столкновения.
По последним данным Минобороны РФ, общие потери противника с момента вторжения в Курскую область составили 44 570 человек. Российские военблогеры считают, что в регион зашло порядка 50-55 тысяч, еще около 20 тысяч военных прибыли туда в качестве резервов.
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