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Бойцы ВСУ сдались в плен в районе Дзержинска

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные сдались в плен бойцам 132-й бригады ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название – Торецк). Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что семеро бойцов ВСУ из 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен российским военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Украинские солдаты приняли решение сдаться в плен после того, как получили сброшенные с беспилотника листовки. После они призвали своих сослуживцев поступать так же.



Ранее боец ВСУ Антон Черный рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках».

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Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации
27 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/Photoboyko

Правительство Украины разрешило выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации признаны критически важными. Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, который утвердила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Такие изменения были внесены кабмином в постановление о бронировании.

Принятием этого решения священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

Помимо священнослужителей в перечень профессий, на которых не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников, вошли протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.

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В Курской области сбили три БПЛА и ракета ВСУ
27 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Армия Украины (ВСУ) выпустила по Курской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракету, проинформировало правительство региона в Teлеграм-канале.
В Курской области прошлой ночью бойцы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины и одну ракету.

«Благодарим наших защитников!» — отмечалось в сообщении.

В материале не разглашается иная информация о попытке атаки Вооружённых сил Украины. Согласно данным Минобороны, за ночь над регионом ВС РФ смогли сбить три беспилотника. Ещё под удар попали Белгородская, Тульская, Брянская и Астраханская области.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции.

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#ракета
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«Кладбище лучших»: в Британии раскрыли, к чему привело вторжение ВСУ в Курскую область
Меркурис: вторжение ВСУ в Курскую область привело к катастрофе для Украины
27 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Вторжение ВСУ в Курскую область стало критической неудачей для Украины. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, операция ВСУ в Курской области сильно ослабила украинскую армию, и дала возможность российским силам быстро продвигаться на всех других участках линии боевого столкновения.

По последним данным Минобороны РФ, общие потери противника с момента вторжения в Курскую область составили 44 570 человек. Российские военблогеры считают, что в регион зашло порядка 50-55 тысяч, еще около 20 тысяч военных прибыли туда в качестве резервов.

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Военный эксперт Дандыкин: армия Украины не сможет долго удерживать Курскую область
27 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/ Olena_Z

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия (ВСУ) не сможет долгое время удерживать позиции в Курской области с настоящими потерями, проинформировало издание «Лента.ру».
«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. Обычно потери у них — 200-300 человек. Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится. Может, уже не в этом году, но, вероятно, за праздники», — обратил внимание Василий Дандыкин.

Военный эксперт объяснил огромные потери Вооружённых сил Украины на курском направлении тем, что бойцы не могут отказаться от выполнения приказов, а руководство хочет сделать всё возможное для того, чтобы удержаться в регионе до момента инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Василий Дандыкин предположил, что Вооружённые силы Российской Федерации «отобьют Курскую область раньше».

«Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует», — заключил военный эксперт.

Давыдкин подчеркнул, что у «наступающих потери всегда выше».

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#россия
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ВСУ вынуждены отступать на границу Днепропетровской области
27 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ вынуждены отступать на последнюю линию обороны в Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР. Об этом заявил украинский военный с позывным «Мучной».
«Последняя линия перед Днепром. Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки (ДНР). Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки», — написал «Мучной» в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что ВС РФ могут быстро установить контроль в Нововасильевке, так как село уже охвачено с двух сторон. Потеря этого населенного пункта, по словам «Мучного», позволит российским войскам быстро дойти до поселков Удачное и Котлино.

Кроме того, украинский военный отметил риск скорейшей утраты контроля над селом Ясенево, которое является логистическим узлом для ВСУ. По его словам, российские силы охватили Ясенево уже с двух сторон. Его потеря усложнит связь между подразделениями ВСУ на данном направлении, пояснил «Мучной».


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NYT: У Киева заканчиваются британские и американские дальнобойные ракеты
27 декабря 2024, 16:35

Фото: istockphoto/vadimrysev

ВСУ излишне полагались на помощь западных союзников, вместо того, чтобы прилагать собственные усилия. Однако сейчас запасы ATACMS и Storm Shadow на исходе, а ситуацию они не изменили.
Запасы британских и американских дальнобойных ракет подходят к концу, пишет газета The New York Times. После многочисленных запусков, последовавших после получения разрешения бить по российской территории, ВСУ заметно ограничили их применение.

Применение западных ракет имело лишь ограниченное влияние и не изменило общую траекторию хода боевых действий, пишут авторы публикации со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников НАТО. Не произошло также и эскалации: Россия в ответ лишь один раз использовала новейшую ракету «Орешник».

Западные аналитики считают, что Москва старается избежать обострения в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. В любом случае, «панацеей» применение западных дальнобойных ракет для Украины не стало, заключают авторы материала.

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Депутат Колесник: новый удар «Орешником» должен быть неожиданным для Украины
27 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый удар ракетным комплексом «Орешник» может произойти в любое время, так как он должен быть неожиданным для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Самый нокаутирующий удар — не самый сильный, а неожиданный. Может, через минуту, может, через день, может, через десять дней, но в нужный момент и по нужным целям. Естественно, в случае нанесения по России дальнобойных ударов. Мы еще, кстати, за Казань не рассчитались», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колесник также подчеркнул, что на Украине остается достаточное количество целей, по которым можно ударить «Орешником». Потому последнее слово, добавил он, остается за Россией.

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#пво
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«Удар по Банковой»: в Госдуме рассказали, о чем просят украинцы
Депутат Шеремет: с Украины поступают просьбы ударить по Банковой улице Киева
27 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

С территории Украины поступают сигналы с просьбами местного населения ударить по Банковой улице Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, именно в этом месте располагается большинство руководителей киевского режима.
«С территории Украины постоянно поступают сигналы от угнетаемого режимом Зеленского народа с просьбой ударить по Банковой улице, где наибольшая концентрация продавшихся Западу кровопийц. Видимо, считая, что это будет наиболее гуманный способ возмездия для предателей, принесших много горя украинскому и российскому народам», — пояснил Шеремет в беседе NEWS.ru.
Парламентарий также добавил, что решение о применении ракетного комплекса «Орешник» могут принимать только президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. И это решение, подчеркнул он, будет принято в наиболее удобное для страны время.

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#минобороны рф
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#киев
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На Украине призвали готовить к войне подростков
27 декабря 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем. Об этом заявил лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
Его слова приводит украинский телеграм-канал «Политика Страны».

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — заявил офицер националистов.

Он также призвал готовить украинских подростков к «затяжной и жестокой войне». По словам Ябчанки, Украина исчезнет, если её граждане откажутся воевать. Он считает, что каждый гражданин страны постоянно должен держать в голове мысль о тотальной мобилизации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Соединённым Штатам следовало бы поддержать отправку на фронт сотрудников СБУ вместо мобилизации 18-летних украинцев.

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