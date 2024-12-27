Бойцы ВСУ сдались в плен в районе Дзержинска

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Украинские военные сдались в плен бойцам 132-й бригады ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название – Торецк). Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что семеро бойцов ВСУ из 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен российским военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.
Украинские солдаты приняли решение сдаться в плен после того, как получили сброшенные с беспилотника листовки. После они призвали своих сослуживцев поступать так же.
Ранее боец ВСУ Антон Черный рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках».
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Украинские солдаты приняли решение сдаться в плен после того, как получили сброшенные с беспилотника листовки. После они призвали своих сослуживцев поступать так же.
Ранее боец ВСУ Антон Черный рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках».
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Анастасия Чинкова