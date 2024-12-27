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ВС РФ за минувшую неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что активными наступательными действиями подразделений группировки войск «Запад» в период с 21 по 27 декабря были взяты под контроль населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.
Также в сводке оборонного ведомства указано, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и боевой технике девяти бригад ВСУ и отразили 25 контратак украинских штурмовых групп.
В результате активных боевых действий противник потреля свыше 3080 военных, три танка, включая немецкий Leopard, три бронетранспортёра, в том числе два американских М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, 24 из которых западного производства. Также были уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.
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Также в сводке оборонного ведомства указано, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и боевой технике девяти бригад ВСУ и отразили 25 контратак украинских штурмовых групп.
В результате активных боевых действий противник потреля свыше 3080 военных, три танка, включая немецкий Leopard, три бронетранспортёра, в том числе два американских М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, 24 из которых западного производства. Также были уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.
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Анастасия Чинкова