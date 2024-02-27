Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском

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Два украинских БПЛА минувшей ночью были уничтожены над Брянской областью и один — над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — отметили в пресс-службе российского военного ведомства.Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз в своём личном Telegram-канале рассказал об уничтожении средствами ПВО двух украинских дронов, которые попытались атаковать Клинцовский район области.
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