Фото: Минобороны РФ
Минобороны в своем ежедневном отчете сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Ведомство не уточнило места уничтожения истребителей. Согласно данным Минобороны, с начала начала боевых действий российские военные сбили 600 украинских самолетов.
Также в зоне военной операции были уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», а также пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном применении системы противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом региона. По его данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
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Также в зоне военной операции были уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», а также пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном применении системы противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом региона. По его данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
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Артем Кузьмин