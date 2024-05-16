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Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ
16 мая 2024, 14:54
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны в своем ежедневном отчете сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Ведомство не уточнило места уничтожения истребителей. Согласно данным Минобороны, с начала начала боевых действий российские военные сбили 600 украинских самолетов.

Также в зоне военной операции были уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», а также пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM.



Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном применении системы противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом региона. По его данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.

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Стало известно о взрыве в Полтавской области
На Украине сообщили о взрыве в Миргородском районе Полтавской области
16 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/trikolor

В четверг произошел взрыв в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Миргородской общине на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили „Общественному“ местные жители», — говорится в сообщении.
По последним данным на 13.53 мск, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

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Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного
Жовква: Киев не завершит конфликт по другому плану, кроме собственного
16 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не рассматривает завершение конфликта на Украине по другому плану, кроме собственного. Об этом пишет РИА Новости.
«Никаких других планов быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — пояснил он.

Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине. Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#переговоры
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Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ
Побег американской бронемашины ВСУ HMMWV от дрона РФ попал на кадры
16 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/aapsky

Американский бронеавтомобиль HMMWV, переданный ВСУ, совершил неудачный побег от дрона ВС РФ.
Видео делится Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». На нем видно, что американский бронеавтомобиль в попытках скрыться от российского дрона падает в кювет. Там техника Штатов несколько раз делает сальто в воздухе и переворачивается. Затем над ней появляется столб пыли.
В канале пошутили, написав, что американская машина не справилась с управлением «под ударами судьбы».

Ранее стало известно, что российская армия ликвидировала два танка Leopard на кураховском направлении в ДНР.

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#вс рф
#спецоперация
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В ВСУ сообщили об отходе из сел в районе Купянска
Генштаб ВСУ заявил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области
16 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области. Об этом пишет РБК.
Сообщается о сражениях, идущих близ сел в Купянском районе, а также расположенных на территории ЛНР. Бои ведутся в направлениях Котляровка — Песчаное, Кисловка — Ивановка, Ковалевка — Новоегоровка и Куземовка — Стельмаховка.

В отдельных районах из-за интенсивного огня украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#лнр
#всу
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Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео
16 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Минобороны РФ показало кадры штурма российской армией в Работино.
Как рассказали в оборонном ведомстве, штурм и захват опорников в Работино сопровождались точными ударами FPV-дронов и артиллерии российской армии.

После того, как российские военнослужащие освободили населенный пункт, штурмовики мотострелковой дивизии установили на одном из строений флаг РФ. Этим наши бойцы обозначила полный контроль ВС РФ на данном участке фронта.

Накануне стало известно, что «Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили село Работино в Запорожской области.

В Минобороны РФ также рассказали об успехах российской армии на Харьковском направлении. Бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

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#работино
#вс рф
#спецоперация
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
МО РФ: группировка «Север» нанесла поражение «Кракену»* и «Иностранному легиону»
16 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/ Irina Piskova

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение технике 125-й бригады, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области, а также живой силе. Были отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое. Потери ВСУ составили до 202 военных.

«Две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три танка, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* запрещенная в России террористическая организация
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«Оружие есть, стрелять некому»: Военный ВСУ описал ситуацию на фронте
Боец ВСУ Ронин описал положение на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому»
16 мая 2024, 13:59

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Боец ВСУ с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому». Об этом пишет издание «Зеркало недели».
«Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», — сказал военный.

По его словам, с пополнением военным удастся зацепиться, но также требуются стратегические решения, добавил он. Иначе «ничем хорошим это не закончится», заключил военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Российские военные взорвали пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
МО РФ: ВС поразили пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
16 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/maki_shmaki

Армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Кроме того, российские подразделения ракетных войск сумели уничтожить склад хранения вражеских безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.

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«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах
Ганчев: ВСУ планируют использовать жителей Харькова как живой щит
16 мая 2024, 13:37

Военные ВСУ формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», — рассказал он.

Ганчев отметил, что часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений Киевского режима.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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