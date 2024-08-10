Украинские заключённые участвуют в атаках на Курскую область

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В боевых действиях на территории Курской области принимают участие бывшие украинские осуждённые. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на слова украинского офицера с позывным «Алекс».
По его словам, задачи заключёнными «выполняются без замечаний».
В материале уточняется, что эта информация не была подтверждена официально.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в ряды ВСУ вступили порядка 5,5 тысяч осуждённым. Треть из них была осуждена за совершение тяжких преступлений, включая убийства, участие в бандитских группировках и вымогательство.
В Курской области на фоне продолжающихся боёв был введён режим контртеррористической операции (КТО).
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В материале уточняется, что эта информация не была подтверждена официально.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в ряды ВСУ вступили порядка 5,5 тысяч осуждённым. Треть из них была осуждена за совершение тяжких преступлений, включая убийства, участие в бандитских группировках и вымогательство.
В Курской области на фоне продолжающихся боёв был введён режим контртеррористической операции (КТО).
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Анастасия Чинкова