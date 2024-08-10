ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском

Видео: Минобороны России
Российские войска уничтожили в приграничном районе Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар по военной технике нанесли расчеты беспилотников с помощью FPV-дрона, видео с их работой также показали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, бронемашину производства США обнаружили в ходе разведки. На ней перемещались боевики ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило, что российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ.
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«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ.
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Данил Пономарев