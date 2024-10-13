Минобороны озвучило потери ВСУ при попытке прорыва в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 80 солдат в результате контратак и попытки прорыва границы в Курской области. Об этом 13 октября сообщило Министерство обороны России.
Российские силы успешно отразили пять атак украинских войск на территории Курской области.
В результате столкновений противник потерял до 80 убитых и раненых. Также ВС РФ уничтожили три танка, американскую боевая машину пехоты Bradley, бронетехнику и четыре автомобильных транспортных средства.
Сейчас группировка войск «Север» продолжает активное наступление, нанося удары по десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.
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«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях и Покровский. А также одна попытка прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь», — сообщает Минобороны.
В результате столкновений противник потерял до 80 убитых и раненых. Также ВС РФ уничтожили три танка, американскую боевая машину пехоты Bradley, бронетехнику и четыре автомобильных транспортных средства.
Сейчас группировка войск «Север» продолжает активное наступление, нанося удары по десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.
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Лия Мурадьян