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Боевики ВСУ уничтожили собственный танк в Курской области с помощью беспилотника. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Подоляка, его слова передает aif.ru.
«Успех, в первую очередь, был обозначен тем, что противник не смог ничего противопоставить нашим системам РЭБ. То есть, их дронщики вчера очень вяло работали, более того, работали как-то неорганизованно. Причем, есть факт поражения танка противника своим собственным дроном, то есть они уничтожили свой танк», — рассказал Подоляка.
Ранее эксперт сообщал, что армия России приступила ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области 10 октября. Российские бойцы, по его словам, окружили гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.
При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.
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