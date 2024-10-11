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Стало известно о странном шаге ВСУ в Курской области

Подоляка: ВСУ уничтожили свой танк в Курской области с помощью БПЛА
11 октября 2024, 17:10
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Боевики ВСУ уничтожили собственный танк в Курской области с помощью беспилотника. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Подоляка, его слова передает aif.ru.
«Успех, в первую очередь, был обозначен тем, что противник не смог ничего противопоставить нашим системам РЭБ. То есть, их дронщики вчера очень вяло работали, более того, работали как-то неорганизованно. Причем, есть факт поражения танка противника своим собственным дроном, то есть они уничтожили свой танк», — рассказал Подоляка.

Ранее эксперт сообщал, что армия России приступила ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области 10 октября. Российские бойцы, по его словам, окружили гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.



При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.

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Срок окончания СВО и мобилизация в РФ: заявления командира «Ахмата» Алаудинова о прорыве под Курском
11 октября 2024, 17:32

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава Украины Владимир Зеленский во время поездки в Европу сделал ряд заявлений относительно вооруженного конфликта. В частности, он выразил уверенность в том, что боевые действия в стране завершатся до 2025-го года. О том, как именно может закончиться СВО и потребуется ли дополнительная мобилизация в РФ рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Подробности – в материале «Радио 1».

Когда завершится СВО


В беседе с «Комсомольской правдой» Алаудинов выразил уверенность в завершении специальной военной операции в этом году. По его словам, большую часть прогнозов он основывает на Священном Писании.

Он также добавил, что завершению СВО будут способствовать выборы в Америке, события на Ближнем Востоке и текущее состояние Украины. По его мнению, Украина находится на пороге серьезных внутренних проблем, и украинский народ уже не сможет продолжать воевать, чтобы угодить Зеленскому.
Алаудинов подчеркнул, что задача, поставленная Зеленским и его американскими союзниками — воевать до последнего украинца — почти выполнена, и это привело к серьезной демографической катастрофе. Он выразил мнение, что все эти факторы в совокупности приведут к завершению СВО, но только на условиях России.

При этом командир «Ахмата» отметил, что Зеленский решительно настроен и явно не согласен с мнением о том, что специальная военная операция будет завершена на условиях РФ.


Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Поддержка США Украины и Израиля


На вопрос журналиста о том, действительно ли Америка спонсирует две войны, Алаудинов ответил, что США будут в первую очередь поддерживать Израиль в его конфликте, который он назвал сатанинской войной. Он отметил, что Израиль уничтожает народы Палестины и ближайших государств, и что существует кампания по вовлечению Ирана в этот конфликт. Алаудинов добавил, что в случае эскалации ситуации Америка будет поддерживать своего стратегического союзника, а не тратить силы на Украину.


Прорыв ВСУ в Курской области


По словам Алаудинова, прорыв в Курской области стал возможен, потому что Киев собрал серьезные ресурсы, которых не было за все три года конфликта, чтобы нанести конкретный удар на одном направлении. Собеседник издания заявил, что было задействовано более 200 танков и более 400 единиц бронетехники, включая БТР и БМП, а также всю европейскую технику.

Что касается результатов, то 70% этой техники было уничтожено, и как только оставшаяся техника появляется, она также подвергается уничтожению. На вопрос о текущих ресурсах противника Алаудинов ответил, что даже по сравнению с тем, что они задействовали на Курском направлении, у них нет половины этого ресурса в техническом оснащении. Он пояснил, что ВСУ могут собрать 30-40 тысяч мобилизованных, но у них нет подготовленных бойцов, как это было в начале кампании 2023 года.


Нужна ли мобилизация в РФ


С текущими действиями противника и его ресурсами Россия справится без дополнительной мобилизации, уверен Алаудинов. Он отметил, что в этом конфликте уже одержана победа, но всегда нужно готовиться к следующему этапу. Для этого необходимо понимать, что граница России, окруженная НАТО, значительно увеличилась.

Собеседник также подчеркнул, что в любом случае нужно иметь хорошо подготовленные ресурсы, чтобы быть готовыми к отражению любых сил НАТО. Важно привлекать молодежь, чтобы она всегда была готова встать на защиту страны, добавил Алаудинов.


Фото: iStock/Zeferli

Ситуация на фронте


Командир «Ахмата» отметил, что многие видят победу в освобождении населенных пунктов, тогда как он рассматривает ситуацию с долгосрочной перспективой. По его мнению, в этой войне блока НАТО против России через Украину страна уже одержала победу, так как у противника нет ресурсов для реальной победы.

На вопрос о недавнем освобождении территорий в Курской области он ответил, что из тех населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены. На Донецком направлении ВС РФ продолжают двигаться вперед на десяти участках, ежедневно освобождая по одному-два населенных пункта.

Рассуждая о прогнозах по поводу того, когда удастся выдавить противника с территории Курской области, Алаудинов ответил, что если он говорит о завершении СВО в этом году, то следует понимать, что она не может быть завершена, пока противник находится на территории Курской области. Он добавил, что в настоящее время Украина не способна одержать победу над Россией с использованием обычных вооружений, которые ей предоставили. По его словам, если Украине будет разрешено использовать вооружения НАТО для ударов вглубь России, это станет сигналом для России начать применять более мощное вооружение.

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Глава Крыма Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы» России
11 октября 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, так как они исторически всегда были частью России. Об этом он заявил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
«Исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — подчеркнул он.
Аксенов также отметил мужество людей, которые восстанавливают привычную жизнь на освобожденных землях и поблагодарил их за понимание и терпение.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганскяа народные республики вошли в состав России в сентябре 2022 года в результате проведенных референдумов.

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В МИД Украины прокомментировали сообщения о готовности к прекращению огня
МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня
11 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/Diy13

В МИД Украины опровергли сообщения о готовности властей страны к прекращению огня. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что единственным для страны путем остается «формула мира» президента Владимира Зеленского. В МИД Украины заявления иностранных СМИ по данному вопросу назвали манипулятивными.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно о провале ВСУ под Курском
Журналист Репке: ВСУ не достигли ни одной территориальной цели в Курской области
11 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/Irina Piskova

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи», — пояснил он.

Кроме того, журналист также выразил сомнение в целесообразности продолжения операции украинскими силами в Курской области. По его мнению, эти территории будут возвращены под контроль ВС России.

Ранее стало известно, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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Стало известно об активности иностранного легиона ВСУ в Часов Яре
Иностранный легион ВСУ проявляет особую активность в Часов Яре
11 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/YakubovAlim

Подразделения иностранного легиона ВСУ проявляют особую активность в боях в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.
«Особую активность проявляют сейчас силы привлеченных противником подразделений Иностранного легиона, а также 23-й отдельной бригады ВСУ. С российской стороны также применяются удачные FPV-дроны, особую успешную активность в последние недели проявляет летная группа «Совы» бригады «Эспаньола», применяющая БПЛА самодельного типа системы «Привет-82"», — рассказал «Чукча».

При этом он признал, что настрой в рядах ВСУ остается боевым, несмотря на успехи и продвижение российских сил в районе Часов Яра. На сегодняшний день военные украинской армии собираются оборонять город и не верят в возможное поражение.

Также «Чукча» добавил, что ВСУ активно используют все виды ударных и разведывательных беспилотников в районе Часов Яра. На данном направлении работают опытные операторы дронов, которые оснащены новейшими аппаратами западного производства.

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#дроны
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Прорыв ВС РФ в Курской области: подробности
Подоляка: ВС РФ выбили ВСУ на ключевых направлениях в Курской области
11 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Zeferli

Армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Шок от вчерашнего дня у противника ожидаемо постепенно проходит, и он пытается проблему на участке купировать. Причем, для этого ВСУ подключают не только резервы, но и свои инфопомойки, которые сегодня с утра начали писать, что они якобы "все отбили назад"», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.

Подоляка подчеркнул, что ВС РФ сейчас очень важно удержать контроль на участке трассы Коренево — Суджа между Зеленым Шляхом и Свердликово, чтобы не дать боевикам ВСУ вырваться из окружения в Любимовке — Толстом Луге, а тем более не позволить деблокирующим частям противника пробить к ним коридор.

Не менее важным участком является и дорога от Зеленого Шляха на Малую Локню. В районе Новоивановки продолжаются бои и решается судьба плацдарма противника севернее этой трассы. В самой Малой Локне идут бои, где боевики ВСУ оказывают российским частям ожесточенное сопротивление.

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#дорога
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#вс рф
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Группировка «Север» продолжила наступательные действия в Курской области
Минобороны: группировка войск «Север» отразила пять атак ВСУ в Курской области
11 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Север» продолжает ведение наступательных действий в Курской области, а также за сутки отразила пять атак со стороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В российском военном ведомстве добавили, что украинские подразделения потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, также были ликвидированы боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Порядка полутора тысяч боевиков ВСУ окружены в курском селе Ольговка
11 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/MikeMareen

В результате второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области порядка 1,5 тысячи боевиков ВСУ оказались в окружении в селе Ольговка. Об этом пишет Mash.
Кроме того, российские бойцы за минувшие сутки выбили противника из Любимовки, Шептуховки, Леонидова и Михайловка. В настоящее время в этих населенных пунктах проводится зачистка.

Утром 11 октября также стало известно об освобождении российскими силами села Новоивановка в Суджанском районе.

Кроме того, ВСУ покидают деревню Леонидово малыми группами на бронетехнике.

Тем временем морпехи 155-й бригады, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й ГДШП вытесняют противника в сторону границы, продвигаясь со стороны Любимовки и Зелёного Шляха. Идут активные бои в районе Новоивановки.

Напомним, о начале второго этапа активного контрнаступления российских сил в курском приграничье стало известно накануне. Сообщалось, что ВС РФ приступили к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе.

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#всу
#вс рф
#больницы
#новости
#курская область
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Капитан Бахарев, удостоенный звания Героя РФ, уничтожил два танка ВСУ
11 октября 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Капитан Максим Бахарев, которого министр обороны РФ наградил «Золотой Звездой», уничтожил два танка и четыре боевые машины пехоты ВСУ. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.
«Капитан Максим Бахарев, командир взвода ПТУР, удостоен высшей государственной награды за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Отражая атаки боевиков, капитан Бахарев лично уничтожил 2 танка, 4 вражеских БПМ», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Военный был ранен в бою, однако продолжил руководить своим подразделением для обороны своего участка боевых действий. Уточняется, что благодаря решительным действиям Бахарева и его подчиненных наступление противника было остановлено.

Накануне стало известно, что Белоусов посетил один из госпиталей и провёл награждение солдат и офицеров, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. С раненым капитаном Бахаревым глава Минобороны поговорил шёпотом.

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#минобороны рф
#награды
#сво
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