Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки

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Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 350 солдат на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ также лишились семи единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных автомобилей, семи артиллерийских орудий, трёх миномётов, командно-штабной машины и 17 автомобилей.
Также в Курской области трое бойцов ВСУ сдались в российский плен.
Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили три населённых пункта и практически подошли к Судже, захваченной ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также в Курской области трое бойцов ВСУ сдались в российский плен.
Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили три населённых пункта и практически подошли к Судже, захваченной ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова