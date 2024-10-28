Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки

Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 350 военных в Курской области за сутки
28 октября 2024, 14:07
Фото: iStock/Iryna Imago

Фото: iStock/Iryna Imago

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 350 солдат на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ также лишились семи единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных автомобилей, семи артиллерийских орудий, трёх миномётов, командно-штабной машины и 17 автомобилей.

Также в Курской области трое бойцов ВСУ сдались в российский плен.



Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили три населённых пункта и практически подошли к Судже, захваченной ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области

Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
#всу
#украина
#россия
#курская область
#сво
#минобороны рф
Стало известно, что число мобилизованных на Украине падает
WSJ: число мобилизованных украинцев падает, несмотря на облавы
28 октября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/reflection_art

Число мобилизованных украинцев падает, несмотря на облавы ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует газета Wall Street Journal.
В публикации сообщается, что Киев колебался до весны, прежде чем снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет и ввести дополнительные наказания для уклонистов. Военные аналитики отмечают, что число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось.

Согласно информации украинского военного чиновника Василия Румака, после принятия в мае закона об усилении мобилизации количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, проходящих обучение, увеличилось до 35 000 в месяц, однако впоследствии это число сократилось до 20 000.

При этом неназванный украинский военный инструктор из тренировочного центра в прифронтовой зоне отметил, что большинство новобранцев не хотят участвовать в боевых действиях.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V»

Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России

В США армию России назвали сильнейшей в мире
#военные
#бпла
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия объявила амнистию за добровольную сдачу оружия на нужды спецоперации
28 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/Artfully79

В России Росгвардия объявила амнистию для владельцев незарегистрированного оружия. Они избегут административной ответственности, если добровольно передадут его на нужды специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве уточнили, что освобождение от ответственности за некоторые правонарушения в сфере оборота оружия, например, за несвоевременное обращение с целью его регистрации, будет возможно в том случае, если не наступили негативные последствия правонарушения.

Для этой цели на официальном сайте Росгвардии создан специальный сервис. Тем, кто желает передать незаконное оружие на нужды спецоперации, необходимо заполнить несложную форму и отправить заявку.

Читайте также:

Жители Кургана могут передать личное оружие на нужды СВО

Китай опроверг поставки оружия сторонам конфликта на Украине

В России показали уникальную винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты
#оружие
#сервис
#правонарушения
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вошедший в Курскую область наёмник из Грузии стал фигурантом уголовного дела
28 октября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Следственном комитете РФ. Беруашвили заочно подозревается по нескольким уголовным статьям: о расправе, о покушении на расправу, о теракте, о применении насилия в отношении представителей власти, о теракте, о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур и о незаконном пересечении государственной границы РФ. Наёмника и его соучастников разыскивают.

Как считают следователи, Беруашвили на протяжении длительного времени занимался вербовкой, обучением и подготовкой наёмников к участию в военных действиях против России. Кроме того, он лично принимал участие в боях, в частности, вторгнувшись в составе ВСУ на территорию Курской области.

Читайте также:

Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области

В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ в наемничестве
#следователи
#жизнь
#всу
#рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Гусев призвал воронежцев не публиковать последствия атак БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/scyther5

Гражданам не следует публиковать фото и видео с последствиями ударов украинских дронов по российской инфраструктуре. Такая информация помогает противнику корректировать следующие атаки.
Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что, например, минувшей ночью в Сети появились видеокадры с последствиями украинских атак. Некоторые ролики тут же были опубликованы на Украине и на Западе в информационных каналах.

«Публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима!» — напомнил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что такие действия могут привести к особенно трагическим последствиям в период работы на повреждённых объектах работников спецслужб и аварийных бригад. Он призвал граждан не публиковать видеозаписи последствий атак, помогая тем самым противнику.

Читайте также:

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО

Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
#губернатор
#воронежская область
#атака
#удар
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Считанные месяцы остались до полного освобождения ДНР, убеждён Кимаковский
Кимаковский: до освобождения ДНР остались месяцы
28 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/macky_ch

Донецкая Народная Республика (ДНР) может быть полностью освобождены в ближайшие месяцы. Об этом сообщил советника главы республики Игорь Кимаковский в эфире телепередачи «Соловьёв Live».
По его словам, такая перспектива возможна за счёт краха обороны ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, после освобождения российскими войсками Угледара у украинской армии посыпалась оборона к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск).

Кимаковский также подчеркнул, что ВСУ обороняются очагово, у них фактически отсутствуют какие-либо резервы для успешного ведения боевых действий.

Читайте также:

Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

ВС РФ освободили три села в Курской области и подошли к Судже

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
#вс рф
#сво
#днр
#военные
#оборона
#контроль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили три села в Курской области и подошли к Судже
28 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска освободили ещё три населённых пункта в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о Пушкарном, Русском Поречном и Черкасском Поречном, которые временно находились под контролем ВСУ после вторжения украинских боевиков на территорию российского региона.

Также в ходе успешных наступательных действий армия России взяла в плен 15 украинских военных.

Кроме того сообщается, что российские солдаты почти достигли Суджи. Им осталось пройти порядка четырёх километров до города.

Ранее в США признали российскую армию сильнейшей в мире. ВС РФ попали в рейтинг US News and World Report. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области

Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военные
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
ВС РФ освободили Цукурино в ДНР
28 октября 2024, 12:16

Фото: iStock/rarrarorro

ВС РФ освободили населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным действиям бойцов группировки войск «Центр».

Также из сводки оборонного ведомства следует, что военные подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишнёвое в ДНР.

Кроме того, российскими военными были отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

Общие потери украинской армии в боях с центральной группировкой ВС РФ составили свыше 520 военнослужащих.

Читайте также:

NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области

Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
#вс рф
#минобороны рф
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области
NYT сообщила о военных преступлениях ВСУ в Курской области
28 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/Artem Zakharov

Американская газета The New York Times со ссылкой на свидетелей сообщила о военных преступлениях ВСУ в населённых пунктах Курской области.
Российский волонтёр Мария Скроб сообщила изданию, что бойцы ВСУ, совершившие вторжение в российский регион, стреляли по мирным жителям курского посёлка Коренево. По её словам, они открывали огонь по любой без разбора машине, приближающейся к этому месту.

Также жители рядом находящегося населённого пункта Куриловка сообщили о расстреле гражданских украинскими военными.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ во время отступления из села в Курской области заминировали двери храма иконы Божией Матери «Знамение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров

Боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял важную позицию: подробности, кому еще пришлось сражаться в одиночестве

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
#курская область
#всу
#вс рф
#стрельба
#жители
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов показал последнее видео бойца СВО и дал слово отомстить
Алаудинов прокомментировал предсмертное видео участника СВО и обещал отомстить
28 октября 2024, 11:52

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео, снятое бойцом СВО перед его смертью.
Ролик Алаудинов выложил в своём Телеграм-канале. На видеозаписи российский штурмовик лежит в окопе и в шутку негодует из-за негостеприимности противников.

«Спасибо тому, кто этот окоп сделал», — говорит боец и улыбается.

Этот ролик — одно из последних видео, снятых погибшим военным, отметил генерал.

«Мы продолжим его дело и вернем врагу этот долг сполна», — дал слово Апти Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» также сообщил о гибели штурмовика на специальной военной операции. Алаудинов считал его лучшим в своём деле.


Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов назвал основную задачу ВС РФ на курском направлении

#дело
#видео
#сво
#вс рф
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников