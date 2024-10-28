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Американская газета The New York Times со ссылкой на свидетелей сообщила о военных преступлениях ВСУ в населённых пунктах Курской области.
Российский волонтёр Мария Скроб сообщила изданию, что бойцы ВСУ, совершившие вторжение в российский регион, стреляли по мирным жителям курского посёлка Коренево. По её словам, они открывали огонь по любой без разбора машине, приближающейся к этому месту.
Также жители рядом находящегося населённого пункта Куриловка сообщили о расстреле гражданских украинскими военными.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ во время отступления из села в Курской области заминировали двери храма иконы Божией Матери «Знамение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также жители рядом находящегося населённого пункта Куриловка сообщили о расстреле гражданских украинскими военными.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ во время отступления из села в Курской области заминировали двери храма иконы Божией Матери «Знамение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова