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Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях фронта составили до 1915 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают успешно продвигаться вглубь обороны украинских войск. Восточная группировка улучшила своё тактическое положение, а «Запад» занял более выгодные рубежи и позиции.
Кроме того, российскими военными нанесены поражающие удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.
Также бойцы нескольких группировок войск нанесли поражение по десяткам бригад ВСУ на различных направлениях.
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Кроме того, российскими военными нанесены поражающие удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.
Также бойцы нескольких группировок войск нанесли поражение по десяткам бригад ВСУ на различных направлениях.
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Анастасия Чинкова