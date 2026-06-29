В Сумской области резко расширили отключения электроэнергии
В «Сумыоблэнерго» заявили, что в части Сумской области заметно вырос масштаб отключений электричества. Подробности энергетики не раскрыли, сославшись на соображения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
По информации официального ресурса оповещения, в ночь на 29 июня в регионе несколько раз включали воздушную тревогу. Местные жители сообщали о взрывах. Проблемы с электроснабжением в Сумской области тянутся с 27 июня. Тогда в облэнерго объяснили перебои повреждением инфраструктуры.
В подобных ситуациях энергетические компании, как правило, вводят аварийные или стабилизационные отключения, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить более масштабные повреждения оборудования. Обычно очередность подачи электроэнергии зависит от технического состояния сетей, объема повреждений и необходимости обеспечить питание критической инфраструктуры, включая больницы, объекты водоснабжения и связи.
Жителям регионов, где наблюдаются перебои с электричеством, рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей и операторов энергосистемы, а также заранее заряжать мобильные устройства и иметь запас воды, фонарей и других необходимых вещей. Сроки полного восстановления электроснабжения в таких случаях зависят от уровня повреждений и ситуации с безопасностью для ремонтных бригад.
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