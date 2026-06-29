В Сумской области резко расширили отключения электроэнергии

29 июня 2026, 10:18

Фото: iStock/peterschreiber.media

В «Сумыоблэнерго» заявили, что в части Сумской области заметно вырос масштаб отключений электричества. Подробности энергетики не раскрыли, сославшись на соображения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.