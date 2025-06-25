Российская армия освободила село Ялта в ДНР
Российская армия (ВС РФ) освободила село Ялта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.
Помимо прочего, военнослужащие «Востока» нанесли поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку и полку беспилотных систем Вооруженных сил Украины, а еще бригаде морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко, Успеновки и Сладкого. По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла больше 190 бойцов, танк, броневую машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки.
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