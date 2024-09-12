Некоторые части ВСУ самовольно покидают Курскую область ради спасения жизни

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Некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания за последние дни число санитарных потерь в рядах ВСУ, находящихся в курском приграничье увеличилось до 1300 человек в сутки. Кроме того, в несколько раз возросло и число солдат, попавших в российский плен.
Таким образом, некоторые подразделения ВСУ приняли решение уйти на территорию Украины, не получив на то разрешение руководства, чтобы спасти свои жизни.
Издание также сообщало, что армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа.
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Таким образом, некоторые подразделения ВСУ приняли решение уйти на территорию Украины, не получив на то разрешение руководства, чтобы спасти свои жизни.
Издание также сообщало, что армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа.
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Элина Позднякова