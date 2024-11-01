Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве

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ВС РФ поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ, представленной в Telegram-канале ведомства.
Ранее об том сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал этот удар ответом на атаку здания Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. Удары по зданию в Киеве были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань».
В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.
В Минобороны РФ вновь напомнили, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.
В Минобороны РФ вновь напомнили, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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Анастасия Чинкова