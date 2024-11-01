«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева

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Военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии сообщил, что в начале СВО ему не хватило всего 15 километров, чтобы добраться до Киева. О том, как на Украине встречали российских солдат, расскажет «Радио 1».
До Киева оставалось 15 км
Младший сержант Артем Ковалев поделился, что в начале специальной военной операции он был отправлен на территорию Украины в составе штурмовой группы. Подразделение, в котором он проходил службу, располагалось всего в 15 километрах от центра столицы.
«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины», — рассказал военнослужащий.
Королев добавил, что за время участия в операции под Киевом он получил первую награду — медаль «За отвагу», вторую ему вручили уже после ранения.
«Стремясь поберечь нервы мамы, он не рассказал ей о ранении. В тот день, когда это случилось, Артему пришлось вывозить раненых к медикам. Именно за это он получил свою вторую медаль», — уточнили в Минобороны.
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Как ВС РФ встретили на Украине
Жители Луганска тепло встречали солдат. По словам российского военнослужащего, во время передвижений его подразделения по Луганской народной республике местные жители радостно приветствовали военных. Когда колонна из трех машин проезжала по Луганску, рядом остановился автомобиль, и местные жители стали угощать их едой и сигаретами, вспоминает Ковалев.
Говорили: «Спасибо, что вы приехали». То есть нас там очень-очень долго ждали, отметил младший сержант.
Первые потери бойцы увидели через 10 минут после пересечения границы
Прежде другой военнослужащий – старший боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России сержант Дмитрий Кузьмичев поделился воспоминаниями о первых днях специальной военной операции.
По словам ветерана, он стал свидетелем первых потерь среди российских солдат всего через десять минут после пересечения границы. На следующий день сам получил ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи, за что позже был награждён медалью «За отвагу».
Старший сержант также признался, что накануне начала спецоперации размышлял о завещании и сожалел о том, что не успел его составить.
«Потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — объяснил Кузьмичев.
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