Минобороны показало кадры боя ВДВ РФ с ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Кадры боя российских десантников с боевиками ВСУ в Курской области продемонстрировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что бойцы ВДВ не дали укронацистам вклиниться вглубь территорий РФ. Противник лишился двух танков и четырех броневиков.
«Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области и ликвидации их дальнейших попыток прорыва», — пояснили в оборонном ведомстве.Украина напала на приграничье в Курской области ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от Росгвардейцев, ВС РФ и пограничников. В регионе до сих пор идут бои.
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Никита Кротов