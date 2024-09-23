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Минобороны показало кадры боя ВДВ РФ с ВСУ в Курской области

23 сентября 2024, 21:18

Видео: Минобороны РФ

Кадры боя российских десантников с боевиками ВСУ в Курской области продемонстрировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что бойцы ВДВ не дали укронацистам вклиниться вглубь территорий РФ. Противник лишился двух танков и четырех броневиков.


«Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области и ликвидации их дальнейших попыток прорыва», — пояснили в оборонном ведомстве.
Украина напала на приграничье в Курской области ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от Росгвардейцев, ВС РФ и пограничников. В регионе до сих пор идут бои.

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#видео
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей
23 сентября 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что за неделю это уже второй случай, когда киевский режим наносит удары вблизи учебных заведений. По его словам, все учащиеся организованно покинули школу. Непосредственно в здание попаданий не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. Территория школы и стадиона оцеплены, сапёры обследуют её на предмет неразорвавшихся боеприпасов. Балицкий подчеркнул, что для ВСУ не существует никаких ограничений и принципов. Он поручил профильному комитету Запорожской области проработать дополнительные меры для максимального обеспечения безопасности учебных заведений.

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#запорожская область
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В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы
23 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В городе Алёшки Херсонской области боевики ВСУ совершили террористический акт против семьи главного врача Центральной районной больницы Владимира Харлана. Погибла супруга медика.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Он рассказал, что сам врач выжил только чудом, а вот супруга его, к сожалению, погибла. Алексеенко подчеркнул, что украинские террористы выслеживали доктора долго и целенаправленно, и атаковать хотели именно его.

Глава областного правительства напомнил, что доктор Харлан сам ведёт приём больных, организует помощь раненным при обстрелах жителям Алёшек, постоянно выезжает во все населённые пункты, где нуждаются в его помощи, пренебрегая любой опасностью. И за это пользуется огромной любовью и уважением людей. И ненавистью врагов.

Алексеенко выразил соболезнования доктору Харлану, пожелал ему мужества, чтобы перенести утрату, и выразил слова поддержки от себя и от имени тысяч людей, которых он лечил.

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Стало известно, почему ВСУ несут огромные потери на фронте
Боевик ВСУ Друзенко: солдаты Украины не понимают, за что воюют
23 сентября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ уже не понимают, за что воюют, а власти и не стараются им что-либо объяснять. Об этом в беседе с бывшим депутатом украинского парламента Бориславом Березой рассказал командир украинских военных Геннадий Друзенко.
«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — пояснил собеседник.
Друзенко уверен, что Украина не выйдет на границы 1991 года, но заметил, что ВСУ непонятно для чего отправляют на убой сотни тысяч человек.

«Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?» — спросил офицер ВСУ.

Ранее сообщалось, как западные снаряды навредили боевикам ВСУ.

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Переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
Handelsblatt: переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
23 сентября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Переданные Киеву западные боеприпасы, чьи детонаторы разрабатывались еще во времена Второй мировой, нанесли урон боевикам ВСУ, передает Handelsblatt, ссылаясь на доклад украинских военных. В частности, снаряды преждевременно взрывались.
«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — говорится в материале.
Согласно документации, всему виной детонаторы M515 и M51A5. По информации украинского командования, на каждые десять тысяч выпущенных боеприпасов пять из них сдетонировали раньше срока.

Западные союзники Киева поставляют украинским боевикам технику, реализуя свою стратегию «до последнего украинца».

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#украина
#всу
#война
#оружие
#новости
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СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО
23 сентября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Горловка и Донецк подверглись обстрелу со стороны ВСУ натовскими снарядами, чей калибр составляет 155 миллиметров. Об этом проинформировал Совместный центр контроля и координации.
Атаки на Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки фиксируются с сегодняшнего утра. Противник пользуется кассетными боеприпасами, уточнили в СЦКК.

Кроме того, обстрелян Петровский район Донецка в дневное время. По предварительным данным, били из Курахово.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что боевики ВСУ потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 340 человек, а всего за время нападения на регион с 6 августа более 16 тысяч человек.

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#украина
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Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: боевики ВСУ лишились 340 человек в Курской области за сутки
23 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/vladj55

Свыше 340 единиц живой силы за сутки в Курской области потеряли боевики ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Там уточнили, что противник лишился танка, БМП, броневиков и артустановок.
«Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в ведомстве.
Всего с начала атаки на Курскую область с 6 августа Украина потеряла до 16400 человек. По оценке аналитиков, украинская армия не только не сможет удержаться в Курской области, но и потеряет территории в Донбассе.

Западные СМИ отмечают бедственное положение украинских боевиков, которые покидают свои позиции под напором ВС РФ. Бойцы СВО освобождают по несколько населенных пунктов в день.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#минобороны рф
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Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа
Смирнов: В Курской области пропали более 770 жителей с начала августа
23 сентября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/splendens

Более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — написал Смирнов.

Губернатор отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек, 118 из которых были в розыске. Отдельно сотрудники полиции по запросам родственников нашли 101 человека. Чаще всего это пожилые люди, которые вынужденно покинули дома и не успели взять документы. Они находятся в пунктах временного размещения.

Для поиска пропавших родственников в Курской области работает круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-250-56-29.

Ранее боевики ВСУ похитили из Курской области 128 мирных жителей и вывели за пределы России. Среди них есть дети. Власти продолжают искать насильно увезенных из России гражданских.

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Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
FT: потери ВСУ увеличились из-за более интенсивных боевых действий
23 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Olena_Z

Более интенсивные боевые действия стали причиной роста потерь среди боевиков ВСУ, сообщает издание Financial Times. Обозреватели уточнили, что российские военные продолжают давить на фронте.
«У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше», — прокомментировал украинский военный по имени Юрий.

Собеседник описал последние боестолкновения как «очень ожесточенные». Сколько именно боевиков погибло, Юрий не уточнил, но заявил о разрухе в подразделении.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на приграничье в Курской области. Противник выбирает в качестве целей мирное население.

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#мир
#украина
#война
#всу
#сво
#новости
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«Мы безумно беспокоимся»: Россия ищет похищенных боевиками ВСУ жителей Курской области
Москалькова: Связи с насильно вывезенными ВСУ жителями Курской области нет
23 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Власти России пока не могут связаться жителями Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 23 сентября.
«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица, <...> что является грубым нарушением (правил – ред.) обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта», — цитирует Маскалькову ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские военные насильно вывезли за пределы России часть жителей Курской области. Судьба 120 похищенных из России мирных жителей остается неизвестной.
«Их родственникам не сообщили, где они находятся, контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — сказала Москалькова.

Российский уполномоченный по правам человека обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Власти ждут информацию о похищенных гражданских.

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