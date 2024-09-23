ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей

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ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что за неделю это уже второй случай, когда киевский режим наносит удары вблизи учебных заведений. По его словам, все учащиеся организованно покинули школу. Непосредственно в здание попаданий не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.
На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. Территория школы и стадиона оцеплены, сапёры обследуют её на предмет неразорвавшихся боеприпасов. Балицкий подчеркнул, что для ВСУ не существует никаких ограничений и принципов. Он поручил профильному комитету Запорожской области проработать дополнительные меры для максимального обеспечения безопасности учебных заведений.
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Александр Бойцов