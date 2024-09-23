СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev
Горловка и Донецк подверглись обстрелу со стороны ВСУ натовскими снарядами, чей калибр составляет 155 миллиметров. Об этом проинформировал Совместный центр контроля и координации.
Атаки на Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки фиксируются с сегодняшнего утра. Противник пользуется кассетными боеприпасами, уточнили в СЦКК.
Кроме того, обстрелян Петровский район Донецка в дневное время. По предварительным данным, били из Курахово.
Ранее в Минобороны РФ информировали, что боевики ВСУ потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 340 человек, а всего за время нападения на регион с 6 августа более 16 тысяч человек.
Читайте также:
Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа
Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области
Кроме того, обстрелян Петровский район Донецка в дневное время. По предварительным данным, били из Курахово.
Ранее в Минобороны РФ информировали, что боевики ВСУ потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 340 человек, а всего за время нападения на регион с 6 августа более 16 тысяч человек.
Читайте также:
Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа
Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области
Никита Кротов