В Москве приземлился Ил-76 с освобождёнными из украинского плена бойцами

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Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Их освободили в рамках обмена военнопленными с Украиной.
Об этом утром 26 июня сообщили в министерстве обороны РФ. Каждая сторона освободила из плена по 90 военнослужащих. Обмен произошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российских военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также будет оказана необходимая психологическая помощь.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения российских военнопленных на Родину. На видеозаписи бойцы благодарят Москву за вызволение и радуются возвращению в Россию. Они рассказывают, как сильно ожидали того дня, когда можно будет вернуться домой. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации Россия и Украина провели более 40 обменов военнопленными.
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Александр Бойцов