ВС России освободили 50% Волчанска в Харьковской области

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк
Более 50% территории населенного пункта Волчанск в Харьковской области перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
«После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%, - сказал Водолацкий. - Мы аккуратно, но уверенно идем вперед», — заявил он.Как утверждает депутат, освобождение Волчанска открывает путь к Краматорску, Славянску и Красноармейску. Водолацкий добавил, что следующей задачей российских войск является взятие их под контроль.
Ранее советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак