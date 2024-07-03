Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска

Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска.
Катеры противника были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки украинских боевиков на Новороссийск незначительные повреждения получили коммерческие помещения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова