Российский снайпер рассказал о дуэли два на два с бойцами ВСУ под Часовым Яром

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Снайперская двойка из действующих под позывными «Сыч» и «Суета» военнослужащих ВС РФ в дуэли сошлась с боевиками армии киевского режима у Часова Яра. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что военнослужащие отвечали за срыв ротационных мероприятий и ликвидацию офицеров вражеских войск. Из-за гибели большого числа солдат ВСУ командный состав украинской армии задействовал своих снайперов на линии боевого соприкосновения.
Уточняется, что снайперам ВС РФ пришлось ждать сутки, чтобы вычислить, где находился противник. Спустя некоторое время он выдал себя при смене позиций. Российский военный ликвидировал одного из нацистов ВСУ, обратив другого в бегство.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что снайперам ВС РФ пришлось ждать сутки, чтобы вычислить, где находился противник. Спустя некоторое время он выдал себя при смене позиций. Российский военный ликвидировал одного из нацистов ВСУ, обратив другого в бегство.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова