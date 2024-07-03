Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной

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Подполковник в отставке Андрей Марочко написал в социальной сети «ВКонтакте», что в районе Кременной бойцы ВС РФ захватили взводный опорный пункт ВСУ, взяв его в «огневой мешок».
Он отметил, что российские военные лишили украинских боевиков, которые находились на опорном пункте в Кременском лесу, возможности проводить ротацию и оставили их без снабжения. Марочко подчеркнул, что враг понес большие потери, после чего оставил занимаемые позиции и сбежал.
Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова