СМИ сообщили об ударах ВС РФ по целям в Киеве

28 августа 2025, 15:05

Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах ВС РФ по целям в Киеве и пригороде

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские СМИ утверждают, что бойцы ВС РФ вновь нанесли ракетные удары по Киеву и пригородам. В городе слышны мощные взрывы; утром над столицей поднялся дым от пожаров, которые тушат вертолёты.