СМИ сообщили об ударах ВС РФ по целям в Киеве
Украинские СМИ утверждают, что бойцы ВС РФ вновь нанесли ракетные удары по Киеву и пригородам. В городе слышны мощные взрывы; утром над столицей поднялся дым от пожаров, которые тушат вертолёты.
По данным местной администрации, последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах — в частности в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
О первых взрывах в Киеве стало известно ещё в ночь на 28 августа, тогда их точное местоположение не уточнялось.
Перед этим Минобороны РФ заявило, что в устье Дуная в зоне СВО обнаружили разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь», который, по их данным, был поражён скоростным беспилотным катером и утонул. Ранее ведомство также отчиталось о групповом ударе «Кинжалами» по украинским военным объектам, в результате которого, по их утверждению, пострадали предприятия ВПК и авиабазы противника.
