Десант уничтожил в Часове Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Расчет ПТРК костромских десантников артиллерийского полка ВДВ ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, специалисты радиоэлектронной борьбы нашли ретранслятор для дронов противника на сотовой вышке в центре населенного пункта. Для уничтожения цели задействовали ПТРК «Фагот».
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около восьми километров», — добавили в МО.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак