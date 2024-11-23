Минобороны показало момент уничтожения украинского МиГ-29

Видео: Минобороны России (mil.ru)
Минобороны России представило кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что российские военные нанесли точные удары, в результате которых был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Также были ликвидированы до 15 человек инженерно-технического состава.
Удар наносился ракетой с кассетной боевой частью, выпущенной оперативно-тактическим комплексом «Искандер».
Также ранее в сводке сообщалось об успешных действиях бойцов подразделений «Днепр», которым удалось уничтожить станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».
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Удар наносился ракетой с кассетной боевой частью, выпущенной оперативно-тактическим комплексом «Искандер».
Также ранее в сводке сообщалось об успешных действиях бойцов подразделений «Днепр», которым удалось уничтожить станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».
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Анастасия Чинкова