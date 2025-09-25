ПВО за ночь ликвидировала 55 дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотников. За ночь уничтожили 55 украинских БПЛА.
В своем Telegram-канале Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 до 07:00 дежурные средства ПВО перехватили вражеские дроны над Ростовской областью, Краснодарским краем и Крымом. Также сбиты аппараты в акваториях Черного и Азовского морей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
