Минобороны сообщило об успехах российской армии в битве за Купянск
Армия России взяла под контроль 65% зданий Купянска
Российские военные в рамках специальной военной операции продолжают освобождать Купянск от сил противника. Взято под контроль 65% городских зданий рассказали в Минобороны РФ.
В сражении за город принимают участие военнослужащие группировки войск «Запад». На данный момент известно, что они заняли 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс., заявили в ведомстве.
Недавно Минобороны докладывало об успехах группировки войск «Запад» под Часовым Яром. Там артиллеристы при поддержке разведывательных беспилотников уничтожили скопление живой силы противника. ВСУ держали оборону в разрушенной многоэтажке.
