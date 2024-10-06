ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

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Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что враг потерял порядка 20 человек. В российском военном ведомстве добавили, что один украинский солдат сдался в плен.
Также отмечается, что за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 20 800 военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также отмечается, что за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 20 800 военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова