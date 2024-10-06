В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

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Летчики Воздушно-космических сил РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России, кадры публикует РИА Новости.
Отмечается, что удар был произведен авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции. Согласно информации ведомства, в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.
Уточняется, что после удара ВКС России произошел мощный взрыв.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Уточняется, что после удара ВКС России произошел мощный взрыв.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова