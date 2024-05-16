Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Минобороны РФ показало кадры штурма российской армией в Работино.
Как рассказали в оборонном ведомстве, штурм и захват опорников в Работино сопровождались точными ударами FPV-дронов и артиллерии российской армии.
После того, как российские военнослужащие освободили населенный пункт, штурмовики мотострелковой дивизии установили на одном из строений флаг РФ. Этим наши бойцы обозначила полный контроль ВС РФ на данном участке фронта.
Накануне стало известно, что «Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили село Работино в Запорожской области.
В Минобороны РФ также рассказали об успехах российской армии на Харьковском направлении. Бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.
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После того, как российские военнослужащие освободили населенный пункт, штурмовики мотострелковой дивизии установили на одном из строений флаг РФ. Этим наши бойцы обозначила полный контроль ВС РФ на данном участке фронта.
Накануне стало известно, что «Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили село Работино в Запорожской области.
В Минобороны РФ также рассказали об успехах российской армии на Харьковском направлении. Бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.
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Алёна Самарева