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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области призвал проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в регионе.
«План на 2024-й — выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что использовать ресурсы необходимо разумно. По словам украинского депутата, не стоит делать «зубы дракона» и бросать их в кучу возле границы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство страны значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. По факту оказалось, что в Харьковской области качественных фортификаций установлено не было.
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Элина Позднякова