Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley

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Партию боевых машин пехоты третьего поколения (БМП-3) поставлена госкорпорацией «Ростех» в зону СВО, сообщает РИА Новости.
Машины поставлены Минобороны РФ в рамках государственного заказа. Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов подчеркнул, что изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она уступает БМП-3.
По его словам, отечественная техника за счет мощного орудия ликвидирует украинские боевые машины пехоты и БТР одним выстрелом.
Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую машину Bradley в декабре 2023 года.
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По его словам, отечественная техника за счет мощного орудия ликвидирует украинские боевые машины пехоты и БТР одним выстрелом.
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Алёна Самарева