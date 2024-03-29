Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Фото: iStock/Irina Piskova
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую Bradley, в которой он находился.
Солдат вспоминает, что они выехали на Bradley под Новопокровку. Там в результате танкового обстрела снаряд прилетел прямо в Bradley. Военнослужащий получил контузию, а его товарищ с позывным «Мех» погиб на месте.
После ранения солдат попал в госпиталь, а потом его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать.
Читайте также:
Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ
Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
«У меня был первый выход. Нас вывезли за Работино под Новопокровку, — вспоминает Прокунин. — И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в Bradley. Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным «Мех» разорвало», — рассказал Прокунин.
Читайте также:
Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ
Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
Мария Федоровцева