Минобороны показало военных ВСУ, бегущих из Любимовки, чтобы избежать окружения

Военные ВСУ сбегают из Курской области в сторону Украины (Видео: Telegram-канал Минобороны РФ)
Украинские боевики в Курской области из-за риска окружения покинули свои позиции и сбежали в сторону Украины. Об этом проинформировало Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск «Север», покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной», — отмечается в заявлении.
Ведомство также представило видеозапись объективного контроля, на которой запечатлен момент, когда боевики Вооруженных сил Украины покидают Любимовку. На этих кадрах видно, как российские войска поражают убегающих украинских военных, сбрасывая боеприпасы с FPV-дронов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
ПО данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24 367 военнослужащих и 167 танков.
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